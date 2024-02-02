Польські фермери планують нову блокаду кордону з Україною

Польські фермери із профспілки "Солідарність" анонсували проведення загального страйку – з перекриттям доріг та прикордонних переходів з Україною.

Про це повідомляє RMF24, інформує "Європейська правда".

Як заявили у профспілці, через тиждень – у п'ятницю, 9 лютого, о 10 ранку – будуть заблоковані всі прикордонні переходи з Україною. На який термін – поки що не повідомляється.

Крім того, в деяких воєводствах мають розпочатися тимчасові перекриття доріг. Вони триватимуть з 9 лютого до 10 березня.

Польські фермери невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

"Наш терпець урвався. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Єврокомісією і заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк", – йдеться у заяві профспілки.

Польські фермери заявляють, що будуть боротися за це "до кінця".

Як зазначається, одним з лідерів аграрної "Солідарності" є колишній міністр сільського господарства в уряді "Права і справедливості" Роберт Телус.

Нагадаємо, у середу Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн-членів.

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