Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь попередив про ризики виходу Франції з ЄС, якщо ультраправі отримають значну перемогу на виборах, оскільки переважна більшість даних свідчить про негативні наслідки Brexit для Великої Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Хто були першими прихильниками Brexit? Хто дав назви "вулицям Brexit "? Хто відкрито демонстрував свою підтримку лідеру табору прихильників Brexit [Найджелу Фараджу]? Національне об'єднання!" – заявив Атталь у своїй промові в Національній асамблеї Франції.

Оскільки "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях всього за чотири місяці до виборів в ЄС, Атталь позиціонує себе як проєвропейського лідера і має намір нагадати виборцям, які ще не визначилися, що Brexit, який обертається економічною і політичною катастрофою, був справою рук ультраправих.

"Ми не можемо підтримувати вихід з ЄС, якщо у когось є інші інтереси, якщо хтось служить іншій країні, іншій владі", – сказав новопризначений прем'єр-міністр у своїй промові, тонко натякаючи на тривалі зв'язки "Національного об'єднання" з Кремлем.

Через кілька днів після голосування за Brexit у червні 2016 року Марін Ле Пен – кандидат у президенти від тодішнього "Національного фронту", а нині голова парламентської фракції "Національне об'єднання" – святкувала результати референдуму і рішення Великої Британії "вийти з рабства".

У 2017 році Ле Пен пообіцяла наслідувати приклад британців і провести референдум про "приналежність до ЄС" – ця заява відлякала навіть її основний електорат, який побоювався економічного хаосу, і була вилучена з майбутнього маніфесту партії.

Нагадаємо, колишнього міністра освіти Габріеля Атталя призначили прем’єром на початку січня, він став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Перший після Наполеона: як наймолодший прем'єр має врятувати Францію від ультраправих.