Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о рисках выхода Франции из ЕС, если ультраправые получат значительную победу на выборах, поскольку подавляющее большинство данных свидетельствует о негативных последствиях Brexit для Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Кто были первыми сторонниками Brexit? Кто дал названия "улицам Brexit"? Кто открыто демонстрировал свою поддержку лидеру лагеря сторонников Brexit [Найджелу Фараджу]? Национальное объединение!" – заявил Атталь в своей речи в Национальной ассамблее Франции.

Поскольку "Национальное объединение" лидирует в опросах всего за четыре месяца до выборов в ЕС, Атталь позиционирует себя как проевропейского лидера и намерен напомнить неопределившимся избирателям, что Brexit, который оборачивается экономической и политической катастрофой, был делом рук ультраправых.

"Мы не можем поддерживать выход из ЕС, если у кого-то есть другие интересы, если кто-то служит другой стране, другой власти", – сказал новоназначенный премьер-министр в своей речи, тонко намекая на длительные связи "Национального объединения" с Кремлем.

Через несколько дней после голосования за Brexit в июне 2016 года Марин Ле Пен – кандидат в президенты от тогдашнего "Национального фронта", а ныне глава парламентской фракции "Национальное объединение" – праздновала результаты референдума и решение Великобритании "выйти из рабства".

В 2017 году Ле Пен пообещала последовать примеру британцев и провести референдум о "принадлежности к ЕС" – это заявление отпугнуло даже ее основной электорат, который опасался экономического хаоса, и было изъято из будущего манифеста партии.

Напомним, бывшего министра образования Габриэля Атталя назначили премьером в начале января, он стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Первый после Наполеона: как самый молодой премьер должен спасти Францию от ультраправых