Палата громад Канади ратифікувала оновлену угоду про ЗВТ з Україною

Законопроєкт про імплементацію оновленої угоди про вільну торгівлю з Україною пройшов Палату громад Канади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CTV News.

Законопроєкт ухвалили 214 голосами проти 116 за підтримки депутатів від керівних Ліберальної партії та "Нових демократів", а також опозиційного Квебецького блоку і "Зелених".

Тепер законопроєкт буде переданий до Сенату для другого раунду його розгляду.

Проти законопроєкту голосували консерватори, які звинуватили ліберальний уряд у тому, що він нав'язав до нього положення про "вуглецеві квоти".

У своїй заяві Конгрес Українців Канади (КУК) висловив розчарування тим, що голосування щодо законопроєкту не було одностайним.

У жовтні 2023 року мністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

Оновлена угода про вільну торгівлю включає нові окремі глави та положення про торгівлю послугами (в тому числі фінансовими), інвестиції, тимчасовий в'їзд для бізнесменів, телекомунікації, цифрову торгівлю, працю та навколишнє середовище і інше.

Нагадаємо, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

Раніше Україна та Канада анонсували переговори про розширення угоди про ЗВТ.

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