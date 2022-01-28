Україна та Канада анонсували переговори про розширення Угоди про ЗВТ

Перший віцепрем'єр України - міністр економіки Юлія Свириденко та міністр зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг анонсували проведення переговорів щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю (ЗВТ) між Канадою та Україною (CUFTA).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

"Під час майбутніх переговорів щодо модернізації CUFTA Канада та Україна обговорять можливість розширення співпраці у багатьох аспектах. Зокрема, у сфері послуг, інвестицій, електронної торгівлі, працевлаштування та навколишнього середовища", – йдеться у повідомленні.

"Сторони мають намір забезпечити рівні можливості для міжнародної торгівлі, особливо для підприємств малого та середнього бізнесу", - додали в міністерстві.

Як зазначається, за результатами 2021 року обсяг експорту українських товарів зріс майже вдвічі – з 81,3 до 160,1 млн доларів США.

"CUFTA дозволила експортерам обох країн використовувати більше можливостей, покращила умови доступу до ринків та створила більш передбачуване та прозоре торгове середовище", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

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