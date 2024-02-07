У Польщі прокоментували масовану ракетну атаку РФ проти України

Міністр координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк заявив, що масована ракетна атака РФ проти України свідчить, що нема жодної тенденції зміни в політиці Москви і способі ведення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Семоняк звернув увагу, що оперативне командування Збройних сил Польщі вжило необхідних кроків під час ракетної атаки.

"Треба вживати слова "рутинно", бо це чергова така ситуація, коли польська протиповітряна оборона, польські чергові винищувачі, інші системи союзників активовані для того, щоб захищати повітряний простір Польщі", – сказав він.

Семоняк додав, що масована ракетна атака на Україну показує, що нема тенденції зміни в політиці Росії та в її способі ведення війни.

"Захід має зробити з цього висновки: підтримуємо Україну, голосуємо в США за пакети підтримки, бо не видно кінця цій війні, і Україна потребує цієї підтримки в інтересах вільного світу, а Росія про це жорстоко нагадує", – зазначив міністр.

"Якщо хтось думав, що буде якесь пом’якшення курсу, то нічого з того не вийшло. Триває війна, і тут нічого не міняється", – додав він.

Нагадаємо, оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про активацію польської та союзницької авіації на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.

Вранці середи 7 лютого Росія вдарила по Україні 64 ракетами різного типу та дронами-камікадзе, протиповітряна оборона знищила 44 ворожі цілі.