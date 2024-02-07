В Польше прокомментировали массированную ракетную атаку РФ против Украины

Министр координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что массированная ракетная атака РФ против Украины свидетельствует, что нет никакой тенденции изменения в политике Москвы и способе ведения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Семоняк обратил внимание, что оперативное командование Вооруженных сил Польши приняло необходимые шаги во время ракетной атаки.

"Надо употреблять слова "рутинно", потому что это очередная такая ситуация, когда польская противовоздушная оборона, польские дежурные истребители, другие системы союзников активированы для того, чтобы защищать воздушное пространство Польши", – сказал он.

Семоняк добавил, что массированная ракетная атака на Украину показывает, что нет тенденции изменения в политике России и в ее способе ведения войны.

"Запад должен сделать из этого выводы: поддерживаем Украину, голосуем в США за пакеты поддержки, потому что не видно конца этой войне, и Украина нуждается в этой поддержке в интересах свободного мира, а Россия об этом жестоко напоминает", – отметил министр.

"Если кто-то думал, что будет какое-то смягчение курса, то ничего из этого не вышло. Продолжается война, и здесь ничего не меняется", – добавил он.

Напомним, оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активации польской и союзнической авиации на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Утром среды 7 февраля Россия ударила по Украине 64 ракетами различного типа и дронами-камикадзе, противовоздушная оборона уничтожила 44 вражеские цели.