У Німеччині стривожені блокуванням допомоги Україні у Сенаті США

Німецькі політики стривожені тим, що республіканці в Сенаті США провалили голосування про надання Україні нової військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

"Блокування допомоги Україні в Конгресі – лише перше передвістя того, що ще може статися, якщо Дональда Трампа переоберуть до Білого дому в листопаді", – заявив порталу голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Тоді відразу безпека Європи більше не буде гарантована. Майбутнє вільної і незалежної України опиниться в найвищій небезпеці", – попередив Рот.

Одночасно він розкритикував позицію Євросоюзу, який занадто довго покладався на те, що США продовжать надавати Україні всебічну військову підтримку.

"Ми, європейці, повинні нарешті взяти на себе більше відповідальності, щоб стримати і зупинити російський імперіалізм. Це правильний шлях, незалежно від того, як зватимуть наступного президента (США) – Трамп чи Байден", – наголосив Міхаель Рот.

Експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Рьоттген назвав позицію республіканців, які блокували допомогу Україні в Сенаті, "руйнівною для зовнішньополітичної ваги США".

За його словами, конфлікт між демократами і республіканцями в цьому питанні послаблює довіру союзників до Сполучених Штатів і спонукає такі держави, як Китай та Іран, кинути США військовий виклик. Політик також закликав Європу зміцнювати її безпеку у світлі можливого повернення Дональда Трампа до президентської влади.

"Ми повинні нарешті прокинутися і підготуватися до можливого президентства Дональда Трампа, вкладаючи значні кошти в нашу власну безпеку", – наголосив Рьоттген.

Нагадаємо, у Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Напередодні президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.