В Германии встревожены блокированием помощи Украине в Сенате США

Немецкие политики встревожены тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Украине новой военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

"Блокирование помощи Украине в Конгрессе – лишь первое предвестие того, что еще может произойти, если Дональда Трампа переизберут в Белый дом в ноябре", – заявил порталу председатель комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Тогда сразу безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в наивысшей опасности", – предупредил Рот.

Одновременно он раскритиковал позицию Евросоюза, который слишком долго полагался на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку.

"Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США) – Трамп или Байден", – подчеркнул Михаэль Рот.

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рьоттген назвал позицию республиканцев, которые блокировали помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".

По его словам, конфликт между демократами и республиканцами в этом вопросе ослабляет доверие союзников к Соединенным Штатам и побуждает такие государства, как Китай и Иран, бросить США военный вызов. Политик также призвал Европу укреплять ее безопасность в свете возможного возвращения Дональда Трампа к президентской власти.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Дональда Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", – подчеркнул Рьоттген.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Накануне президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.