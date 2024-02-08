ЗМІ: ЄС включить у новий пакет санкцій російські компанії, залучені до імпорту зброї з КНДР

Під нові санкції ЄС, які готують до другої річниці повномасштабної війни, потраплять низка російських компаній, що залучені до імпорту зброї з Північної Кореї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні журналістів.

Під санкціями можуть опинитися компанії-перевізники Azia Shipping Company, Marine Trans Shipping, MG-Flot, M Leasing і "Совфрахт". У проєкті зазначають, що ці компанії є складовою логістичного ланцюжка, яким зброя з КНДР перевозиться до російського Дуная на Далекому Сході, а далі – у західну частину Росії для застосування у війні проти України.

Керівникам даних компаній мають також заборонити в’їзд до ЄС і заморозити активи.

За інформацією видання, у списку фігурує також керівник компанії "Оборонлогистика", але саму компанію, можливо помилково, поки не включили до переліку.

Загалом у санкційному списку можуть опинитися 118 фізичних осіб та організацій.

Серед них – представники керівної ланки компаній російського оборонпрому, а також кілька посадовців, причетних до незаконного вивезення українських дітей вглиб окупованих територій або у Росію. Серед останніх – так звана міністерка праці в окупаційній адміністрації на Херсонщині Алла Бархатнова, так звана міністерка освіти в окупаційній адміністрації Криму Валентина Лаврік і очільник організації "Движение первых", що займається "перевихованням" українських дітей, Григорій Гуров.

Окрім того, під санкції може потрапити група компаній з третіх країн, які допомагають Росії отримувати підсанкційні товари подвійного призначення.

Посли ЄС мають обговорювати пропозицію у четвер.

Перед цим з'являлася публікація, що у новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв.