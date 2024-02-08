Поляків попередили про великі навчання НАТО і просять не викладати фото техніки

Поляків попередили, що з наступного тижня на дорогах країни буде масово пересуватися військова техніка у зв’язку з великими навчаннями НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Генштаб попередив, що з 12 лютого громадяни можуть бачити багато військової техніки на дорогах по всій території Польщі, що пов’язано з проведенням великих навчань НАТО Steadfast Defender і їхньої "польської" частини Dragon-24.

Громадян закликали не публікувати фотографії переміщення техніки і не писати, де і в який час її спостерігали, як і про польоти літаків.

Також Генштаб додав, що переміщення техніки спробують організувати так, щоб створювати якомога менші незручності для громадян.

Навчання Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року, у маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

Навчання почалися ще 24 січня і триватимуть до кінця травня, більшість заходів відбудеться у країнах Центральної Європи.

У польській частині навчань будуть задіяні билзько 15 тисяч польських військових та 5000 союзницьких, разом із 3500 одиницями техніки з 10 країн НАТО.