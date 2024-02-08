Поляков предупредили о крупных учениях НАТО и просят не выкладывать фото техники

Поляков предупредили, что со следующей недели на дорогах страны будет массово передвигаться военная техника в связи с крупными учениями НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Генштаб предупредил, что с 12 февраля граждане могут видеть много военной техники на дорогах по всей территории Польши, что связано с проведением крупных учений НАТО Steadfast Defender и их "польской" части Dragon-24.

Граждан призвали не публиковать фотографии перемещения техники и не писать, где и в какое время ее наблюдали, как и о полетах самолетов.

Также Генштаб добавил, что перемещение техники попытаются организовать так, чтобы создавать как можно меньшие неудобства для граждан.

Учения Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года, в маневрах примут участие 90 тысяч военных из всех членов НАТО и Швеции, которая в шаге от обретения полноправного членства.

Учения начались еще 24 января и продлятся до конца мая, большинство мероприятий состоится в странах Центральной Европы.

В польской части учений будут задействованы около 15 тысяч польских военных и 5000 союзных, вместе с 3500 единицами техники из 10 стран НАТО.