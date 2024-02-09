Як змінилися шанси України отримати фіндопомогу США

Четвер, 8 лютого, приніс довгоочікувані позитивні новини з Конгресу США.

Уперше за останні місяці відбулося результативне голосування за законодавчу ініціативу, що передбачає додаткове фінансування для України.

Так, процедурне голосування — це ще не голосування по суті; і так, це лише одна палата, тож у будь-якому разі законопроєкту ще належить подолати Палату представників.

Але якщо ситуація в Конгресі складеться якнайкраще, то повне ухвалення цього пакета є питанням кількох тижнів.

Про те, чому ухвалення допомоги Україні так затяглося і що досі може стати їй на заваді, нагадав журналіст "Європейської правди" Олег Павлюк в статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.

Схвалення додаткової військової та іншої допомоги Україні тягнеться з жовтня минулого року — коли адміністрація Джо Байдена запросила її як частину пакета додаткового фінансування, що підлягав схваленню Конгресом.

Тоді в Палаті представників США гучно заявило про себе так зване трампістське, ультраправе крило Республіканської партії, яке спекулює на тезі штибу "допомога Україні – пограбування американських платників податків".

Тож поєднання запиту про фінансування України з Ізраїлем та стримуванням Китаю виглядало логічним кроком: два останні питання мають широку двопартійну підтримку, і навіть серед трампістів.

Але в цей час республіканці об’єдналися довкола нової вимоги — захисту кордону з Мексикою.

Спрощено кажучи, якщо Республіканська партія вимагала жорстких антиміграційних заходів, включно із закриттям кордону, то Білий дім і демократи пропонували реформувати саму систему надання притулку іноземцям, аби вирішити корінні проблеми міграції.

Відтак у Сенаті США вирішили сформувати двопартійну групу, яка б напрацювала компроміс. Після кількох місяців роботи вона опублікувала двопартійний законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, Ізраїлю й Індо-Тихоокеанського регіону — та новими міграційними заходами.

Здавалось би, компромісу досягли обидві партії в Сенаті, тож принаймні там ухвалення було гарантоване.

Але ні: оприлюднені заходи викликали питання і в республіканців, і в невеликої частини демократів.

Республіканський табір розколовся на кілька частин. Частина з них прямо вимагала жорсткіших заходів — і не в останню чергу з огляду на риторику Дональда Трампа, який вирішив, що "лише дурень чи радикальний лівий демократ" віддасть свій голос за двопартійну ініціативу.

Зрозумівши, що необхідних 60 голосів за розгляд пакета не набереться, лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер задіяв план "Б": відділив заходи щодо кордону від допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Цей план підтримав і його колега з республіканського табору Мітч Макконнелл, який визнав, що з питання кордону швидкої єдності досягти не вдасться.

І перші два процедурні голосування альтернативний пакет пройшов успішно.

Варто уточнити: наразі йдеться лише про процедурне голосування в Сенаті США, але вже воно є надзвичайно позитивним сигналом. Адже, починаючи з жовтня 2023 року, в жодній палаті Конгресу США жодна ініціатива з додатковою допомогою Україні не проходила навіть цього етапу.

Найближчим часом сенатори зможуть пропонувати свої правки до законопроєкту, перш ніж за нього голосуватимуть по суті.

Скільки триватиме цей етап, спрогнозувати важко.

У разі, якщо схвалення пакета в Конгресі відбудеться максимально швидко, є шанси, що його вже наступного тижня може розглянути Палата представників. У протилежному випадку питання може бути відкладене до березня.

Події останніх тижнів на Капітолійському пагорбі стали яскравим свідченням того, що передвиборча кампанія вже повністю полонила політичний порядок денний США.

Ризик, що позиція Трампа може й далі блокувати потрібні для України рішення в Конгресі, з наближенням дня виборів-2024 у США лише зростає.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.