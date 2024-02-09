Как изменились шансы Украины получить финпомощь США

Четверг, 8 февраля, принес долгожданные позитивные новости из Конгресса США.

Впервые за последние месяцы состоялось результативное голосование за законодательную инициативу, предусматривающую дополнительное финансирование для Украины.

Да, процедурное голосование – это еще не голосование по сути; и да, это только одна палата, так что в любом случае законопроекту еще предстоит преодолеть Палату представителей.

Но если ситуация в Конгрессе сложится наилучшим образом, то полное принятие этого пакета является вопросом нескольких недель.

О том, почему принятие помощи Украине так затянулось и что до сих пор может стать ей помехой, напомнил журналист "Европейской правды" Олег Павлюк в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.

Одобрение дополнительной военной и другой помощи Украине тянется с октября прошлого года – когда администрация Джо Байдена запросила ее как часть пакета дополнительного финансирования, подлежащего одобрению Конгрессом.

Тогда в Палате представителей США громко заявило о себе так называемое трампистское, ультраправое крыло Республиканской партии, которое спекулирует на тезисе типа "помощь Украине – ограбление американских налогоплательщиков".

Поэтому сочетание запроса о финансировании Украины с Израилем и сдерживанием Китая выглядело логичным шагом: два последних вопроса имеют широкую двухпартийную поддержку, и даже среди трампистов.

Но в это время республиканцы объединились вокруг нового требования – защиты границы с Мексикой.

Упрощенно говоря, если Республиканская партия требовала жестких антимиграционных мер, включая закрытие границы, то Белый дом и демократы предлагали реформировать саму систему предоставления убежища иностранцам, чтобы решить коренные проблемы миграции.

Поэтому в Сенате США решили сформировать двухпартийную группу, которая бы наработала компромисс. После нескольких месяцев работы она опубликовала двухпартийный законопроект с дополнительным финансированием для Украины, Израиля и Индо-Тихоокеанского региона – и новыми миграционными мерами.

Казалось бы, компромисса достигли обе партии в Сенате, так что по крайней мере там принятие было гарантировано.

Но нет: обнародованные меры вызвали вопросы и у республиканцев, и у небольшой части демократов.

Республиканский лагерь раскололся на несколько частей. Часть из них прямо требовала более жестких мер – и не в последнюю очередь ввиду риторики Дональда Трампа, решившего, что "только дурак или радикальный левый демократ" отдаст свой голос за двухпартийную инициативу.

Поняв, что необходимых 60 голосов за рассмотрение пакета не наберется, лидер демократического большинства Сената Чак Шумер задействовал план "Б": отделил меры по границе от помощи Украине, Израилю и Тайваню. Этот план поддержал и его коллега из республиканского лагеря Митч Макконнелл, который признал, что по вопросу границы быстрого единства достичь не удастся.

И первые два процедурных голосования альтернативный пакет прошел успешно.

Стоит уточнить: пока речь идет только о процедурном голосовании в Сенате США, но уже оно является чрезвычайно позитивным сигналом. Ведь, начиная с октября 2023 года, ни в одной палате Конгресса США ни одна инициатива с дополнительной помощью Украине не проходила даже этого этапа.

В ближайшее время сенаторы смогут предлагать свои правки к законопроекту, прежде чем за него будут голосовать по существу.

Сколько продлится этот этап, спрогнозировать трудно.

В случае, если одобрение пакета в Конгрессе состоится максимально быстро, есть шансы, что его уже на следующей неделе может рассмотреть Палата представителей. В противном случае вопрос может быть отложен до марта.

События последних недель на Капитолийском холме стали ярким свидетельством того, что предвыборная кампания уже полностью пленила политическую повестку дня США.

Риск, что позиция Трампа может и дальше блокировать нужные для Украины решения в Конгрессе, с приближением дня выборов-2024 в США только растет.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.