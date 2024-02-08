Сенат США зробив крок до ухвалення пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню

Верхня палата американського Конгресу – Сенат – 8 лютого ухвалила процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За розгляд за скороченою процедурою пакета, який передбачає загалом 95 мільярдів доларів доломоги для ключових союзників США, проголосували необхідні 60 сенаторів.

Законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 мільярда доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США після дебатів. Імовірно, це голосування станеться вже наприкінці лютого, позаяк сенатори з наступного тижня йдуть на двотижневу перерву.

Документ винесли на процедурне голосування після того, як напередодні в Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.

Йдеться про двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання понад 60 мільярдів на допомогу Україні та понад 14 мільярдів – Ізраїлю.

Військова допомога Україні з боку США перебуває на паузі з початку року, оскільки республіканці в Конгресі спершу наполягали на її ухваленні лише разом із більш жорсткими заходами для протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою.

Президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт із заходами щодо кордону, заявляв, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

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