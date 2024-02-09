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Конгресмен США про відставку Залужного: Підтримуємо право Зеленського на пошук оновлення

П'ятниця, 9 лютого 2024, 18:21

Член постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Джейсон Кроу прокоментував нещодавнє звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Про це Кроу сказав на брифінгу в Києві в п'ятницю ввечері, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Конгресмен зазначив, що США та Україна поділяють спільну цінність – цивільний контроль над Збройними силами.

"Це цінність, перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії. І в рамках цього цивільні лідери мають право і обов'язок обирати тих лідерів, які будуть просуватися", – сказав конгресмен. 

"Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право", – додав член Палати представників США.

Він подякував від імені американського народу генералу Залужному, який протягом останніх двох років очолював зусилля із захисту України, підтримував своїх солдатів і "робив це вражаюче". 

"Йому потрібно віддати належне за його лідерство. У цьому немає жодних сумнівів", – сказав Кроу.

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

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