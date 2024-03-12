Як Орбан "спалив мости" у відносинах Угорщини з владою США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завершив візит до США, де зустрічався з Дональдом Трампом. Візит став майже безпрецедентним за концентрацією порушень правил та традицій дипломатичних відносин.

Для українців топновиною стали заяви Орбана про нібито "план Трампа" щодо України, який у викладі угорського прем'єра схожий на план поразки України.

Про американські плани Орбана та про важливі деталі його заяв дивіться у нашому відеопоясненні, а також читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США. Далі – короткий її виклад.

Робочий візит Віктора Орбана до столиці США став несподіванкою. Угорський прем'єр прибув до Вашингтона 7 березня на чолі урядової делегації, разом зі своїм міністром закордонних справ Петером Сійярто, хоча про жодні офіційні заходи за його участю не було відомо.

За два дні, які Орбан був в американській столиці, не з’явилося жодних повідомлень про його зустрічі з представниками влади. І навіть Сійярто не мав у США офіційної програми, окрім того, що відніс до депозитарію Держдепу грамоти про ратифікацію вступу Швеції до НАТО – хоча це та дія, яку міг би вчинити навіть не посол, а просто співробітник угорського посольства.

А невдовзі стало відомо, що угорські посадовці свідомо уникали контактів і з владою США, і навіть з представниками пропрезидентської Демократичної партії.

Ба більше, цю поїздку в Орбана навмисне подали як ляпас для адміністрації Байдена.

Метою приїзду Орбана до Вашингтона були зустрічі з республіканськими посадовцями, передусім протрампівськими політиками та експертами. Для цього у п'ятницю організували дискусію про угорсько-американські відносини у консервативному центрі Heritage Foundation. Окремо Орбан провів переговори з протрампівським медіаменеджером Стівом Бенноном.

А в суботу на Орбана чекала головна подія – зустріч з Трампом у його особистій резиденції в клубному комплексі Мар-а-Лаго у Флориді.

З політичної точки зору візит справді був дуже нестандартним.

Той факт, що поїздка прем’єра Угорщини до США, присвячена двостороннім відносинам, не містила жодної зустрічі з представниками влади, сам по собі був кричущим порушенням міжнародних традицій та правил.

А те, що ця поїздка Орбана припала на один з піків виборчої кампанії у США (зараз тут, як відомо, прямують до завершення праймериз), робить дії угорського гостя особливо некоректними.

Протягом усього візиту і після нього угорський прем’єр використовував усі можливості, щоб заявити: він остаточно поставив хрест на можливості співпраці з чинною владою у Вашингтоні й чекає на серйозні проблеми у разі, якщо Байден зможе переобратися. Тож єдиний прийнятний вихід для Орбана – це перемога Трампа на виборах.

На додачу угорський прем’єр звинуватив адміністрацію Байдена у спробі скинутий його, тобто Орбана, з посади.

Варто також зазначити, що угорський лідер мало чим ризикує, ставлячи виключно на Трампа. Адже для традиційних американських політиків авторитарна, антидемократична Угорщина Орбана, що досі співпрацює з Путіним та дружить з Китаєм, давно перетворилася на державу-ізгоя. І особиста, "сімейна" дружба з Трампом є для нього чи не єдиним шляхом подолати цей імідж.

То що з Україною? В інтерв’ю угорській телекомпанії M1 прем’єр Угорщини згадав про "мирний план" Трампа, а також про те, що він нібито "пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання".

Угорський лідер заявив, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа. Найімовірніше, продуманої трампівської стратегії "досягнення миру" просто немає.

А що ж з цитатами про те, що Трамп не дасть ані копійки на зброю для України?

Річ у тім, що ця теза прозвучала в зовсім іншому контексті та іншому фрагменті інтерв’ю. Орбан переповів журналістці не "план Трампа", а свої роздуми про можливий розвиток подій.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Сімейні цінності Трампа і Орбана. Все про "план щодо України" та візит угорського лідера до США.