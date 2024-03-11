Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову підтримку для оборони від російської агресії у разі повернення до Білого дому.

Як пише "Європейська правда", про це після зустрічі з Трампом у США угорський прем’єр заявив в інтерв’ю М1, яке наводить Magyar Nemzet.

"Він (Дональд Трамп) має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, на українсько-російську війну він не дасть ні копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не зможе воювати власними силами", – сказав Орбан, не пояснивши, на яких умовах, на думку Трампа, мала б закінчитись війна.

Орбан сказав, що якщо США не даватимуть грошей і зброї, то Європа не зможе надавати Україні достатнє фінансування самостійно – "і тоді війна закінчиться".

За його словами, Трамп має "досить детальні плани" щодо того, як закінчити війну РФ проти України, і вони начебто збігаються з інтересами Угорщини.

Однак угорський лідер додав, що "не уповноважений" розповідати про плани Трампа.

Орбан минулого тижня провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. За словами передвиборчої кампанії Трампа, політики обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим". Трамп також видав порцію компліментів Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".