Как Орбан "сжег мосты" в отношениях Венгрии с властями США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил визит в США, где встречался с Дональдом Трампом. Визит стал почти беспрецедентным по концентрации нарушений правил и традиций дипломатических отношений.

Для украинцев топ-новостью стали заявления Орбана о якобы "плане Трампа" по Украине, который в изложении венгерского премьера похож на план поражения Украины.

Об американских планах Орбана и о важных деталях его заявлений смотрите в нашем видеообъяснении, а также читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США. Далее – краткое ее изложение.

Рабочий визит Виктора Орбана в столицу США стал неожиданностью. Венгерский премьер прибыл в Вашингтон 7 марта во главе правительственной делегации, вместе со своим министром иностранных дел Петером Сийярто, хотя ни о каких официальных мероприятиях с его участием не было известно.

За два дня, которые Орбан был в американской столице, не появилось никаких сообщений о его встречах с представителями власти. И даже Сийярто не имел в США официальной программы, кроме того, что отнес в депозитарий Госдепа грамоты о ратификации вступления Швеции в НАТО – хотя это то действие, которое мог бы совершить даже не посол, а просто сотрудник венгерского посольства.

А вскоре стало известно, что венгерские чиновники сознательно избегали контактов и с властями США, и даже с представителями пропрезидентской Демократической партии.

Более того, эту поездку у Орбана умышленно подали как пощечину для администрации Байдена.

Целью приезда Орбана в Вашингтон были встречи с республиканскими чиновниками, прежде всего протрамповскими политиками и экспертами. Для этого в пятницу организовали дискуссию о венгерско-американских отношениях в консервативном центре Heritage Foundation. Отдельно Орбан провел переговоры с протрамповским медиаменеджером Стивом Бенноном.

А в субботу Орбана ждало главное событие – встреча с Трампом в его личной резиденции в клубном комплексе Мар-а-Лаго во Флориде.

С политической точки зрения визит действительно был очень нестандартным.

Тот факт, что поездка премьера Венгрии в США, посвященная двусторонним отношениям, не содержала ни одной встречи с представителями власти, сам по себе был вопиющим нарушением международных традиций и правил.

А то, что эта поездка Орбана пришлась на один из пиков избирательной кампании в США (сейчас здесь, как известно, движутся к завершению праймериз), делает действия венгерского гостя особенно некорректными.

На протяжении всего визита и после него венгерский премьер использовал все возможности, чтобы заявить: он окончательно поставил крест на возможности сотрудничества с действующей властью в Вашингтоне и ждет серьезных проблем в случае, если Байден сможет переизбраться. Поэтому единственный приемлемый выход для Орбана – это победа Трампа на выборах.

В дополнение венгерский премьер обвинил администрацию Байдена в попытке сбросить его, то есть Орбана, с должности.

Стоит также отметить, что венгерский лидер мало чем рискует, ставя исключительно на Трампа. Ведь для традиционных американских политиков авторитарная, антидемократическая Венгрия Орбана, которая до сих пор сотрудничает с Путиным и дружит с Китаем, давно превратилась в государство-изгоя. И личная, "семейная" дружба с Трампом является для него едва ли не единственным путем преодолеть этот имидж.

Так что с Украиной? В интервью венгерской телекомпании M1 премьер Венгрии упомянул о "мирном плане" Трампа, а также о том, что он якобы "пообещал не дать ни копейки Украине в случае избрания".

Венгерский лидер заявил, что "не уполномочен" рассказывать о планах Трампа. Скорее всего, продуманной трамповской стратегии "достижения мира" просто нет.

А что же с цитатами о том, что Трамп не даст ни копейки на оружие для Украины?

Дело в том, что этот тезис прозвучал в совершенно другом контексте и другом фрагменте интервью. Орбан пересказал журналистке не "план Трампа", а свои размышления о возможном развитии событий.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США.