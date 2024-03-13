ЗМІ: Шольц, Макрон і Туск зустрінуться, щоб залагодити розбіжності щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Польщі Дональд Туск у п’ятницю 15 березня зустрінуться у Берліні, де говоритимуть, зокрема, про свої позиції у питаннях підтримки України.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Макрон має прибути до Берліна приблизно опівдні у п’ятницю і спершу окремо зустрінеться з Олафом Шольцом. У другій половині дня до них приєднається Дональд Туск для діалогу у форматі "Веймарського трикутника", що стане першою зустріччю лідерів трьох країн з часу повернення Дональда Туска на прем’єрську посаду.

Зустріч має допомогти залагодити розбіжності і продемонструвати єдність після того, як між Парижем і Берліном накопичилася напруга через різницю позицій у низці питань щодо підтримки України і це стало помітно у публічній площині.

Одним з найбільш явних епізодів стала реакція канцлера Німеччини після слів Макрона, що він не виключає потенційної відправки військ союзників в Україну.

Макрон через деякий час заявив, що для Європи настав той час, коли "буде необхідно не бути боягузами", що сприйняли як закид на адресу Олафа Шольца. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після того сказав, що подібні коментарі "не допомагають вирішувати питання допомоги Україні".

Непублічно німецькі посадовці нарікають, що Макрон вдається до рішучих заяв, але при цьому підтримка з боку Франції для України суттєво менша, ніж та, що надала і пообіцяла надати Німеччина.

У Варшаві загалом схвально оцінили заяви Макрона щодо потенційної присутності союзницьких військ в Україні у майбутньому, зокрема, очільник МЗС Радослав Сікориський зауважив, що присутність військових НАТО в Україні "не є чимось немислимим".

Один зі співрозмовників у Берліні, знайомий з підготовкою зустрічі, каже, що конкретних рішень чи анонсів після зустрічі у п’ятницю не планують, і основна її мета – надіслати сигнал про єдність.

Нагадаємо, у вівторок лідери Польщі зустрілися з президентом США Джо Байденом і говорили у тому числі про те, як зберегти і посилити підтримку України.