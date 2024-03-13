Лідери Польщі на зустрічі з Байденом обговорювали, як зберегти й посилити підтримку України

Збереження і посилення підтримки України для опору російській агресії було однією з тем розмови президента Польщі Анджея Дуди і прем’єра Дональда Туска на зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Дуда у заявах для преси після зустрічі зазначив, що Байден запитував оцінку Варшави щодо поточних подій на фронті для України і стратегічного бачення ситуації загалом.

"Немає сумнівів, що російський імперіалізм відродився і йому треба рішуче протистояти. Російський імперіалізм потрібно зупинити, і про це ми також говорили", – зазначив президент Польщі.

Туск деталізував, що вони говорили про загальну ситуацію з допомогою для України від союзників.

"Ми говорили про те, наскільки швидко можливо розблокувати американську допомогу, та обмінялися коментарями про те, як ми, поляки, мобілізуємо ЄС у цьому питанні", – сказав прем’єр, додавши також, що європейські партнери ставлять питання про те, чи можуть розраховувати на послідовність з боку Вашингтона.

Туск сказав, що наголошував на тому, що вкрай важливо розблокувати наступне рішення про допомогу Україні, що застрягло у Конгресі, а Байден у відповідь сказав, що налаштований оптимістично.

"Сподіваюся, голос Польщі та Європи змінить ставлення спікера Палати представників Майка Джонсона… Це не якісь політичні суперечки, що мають значення лише на американській політичній арені. Відсутність позитивного рішення буде коштувати тисяч життів в Україні – дітей, жінок, цілих родин. І він (Джонсон) буде нести персональну відповідальність за це", – підкреслив Туск.

Анджей Дуда сказав, що вони розповіли Байдену про ініціативу Польщі збільшити "цільовий стандарт" витрат країн НАТО на оборону до 3% ВВП.

"Це не тільки про те, скільки ми витрачаємо на купівлю зброї. Це також про те, чи зможемо ми масштабно відродити оборонну промисловість у Європі, чи зможемо виробляти достатні обсяги боєприпасів відносно швидко, щоб убезпечити свої країни і бути спроможними допомогти тим, хто потенційно може зазнати нападу", – сказав Дуда.

Дональд Туск відзначив велику "єдність поглядів" з американським президентом за практично усіма пунктами розмови.

Як вже повідомляли, Байден на початку зустрічі наголосив, що оголошений США пакет допомоги Україні на 300 млн доларів із залишкових коштів є недостатнім.

У Білому домі раніше наголошували, що візит польських лідерів збігається з 25-ю річницею вступу Польщі до НАТО і підкреслює спільну непохитну відданість Альянсу з боку Сполучених Штатів і Польщі.