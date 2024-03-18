Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою у разі конфлікту з НАТО

Президент РФ Владімір Путін допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.

Заяву Путіна наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Я думаю, що все можливо в сучасному світі", – сказав Путін журналістам після завершення "виборів", відповідаючи на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО.

"Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", – додав він.

Путін вважає, "що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".

Нагадаємо, Путіну ЦВК РФ "малює" рекордну перемогу на президентських "виборах".

Путін під час виступу у своєму виборчому штабі заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що президент РФ Владімір Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.