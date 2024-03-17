Прем’єрка Естонії: Путін боїться війни з НАТО

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що президент РФ Владімір Путін намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", його погрози також слід сприймати серйозно.

"Він погрожує ядерною війною вже тривалий час. Але це лише слова. Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях", – сказала Каллас.

Прем’єрка Естонії вважає, що це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе".

"А це те, чого хоче Путін", – каже Каллас.

"Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", – додала вона.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну.

Раніше президент Франції допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні. У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Слова французького президента викликали бурхливу реакцію з боку урядів багатьох країн-союзниць, лідери яких поквапилися запевнити, що не планують відправляти своїх військових в Україну.