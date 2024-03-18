Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта с НАТО

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявив, что это могло бы привести к Третьей мировой войне.

Заявление Путина приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Я думаю, все возможно в современном мире", – сказал Путин журналистам после завершения "выборов", отвечая на вопрос, возможен ли полномасштабный конфликт между Россией и НАТО.

"Понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны", – добавил он.

Путин считает, "что вряд ли в этом кто-то заинтересован".

Напомним, Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".

Путин во время выступления в своем избирательном штабе заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины и укреплять вооруженные силы.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утверждает, что президент РФ Владимир Путин пытается запугать западные общества, чтобы сдержать их действия, а на самом деле сам боится войны с НАТО.