Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро
Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України приблизною вартістю 500 млн євро.
Як повідомляє Tagesschau, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у спілкуванні зі ЗМІ в рамках зустрічі формату "Рамштайн".
Пісторіус повідомив, що йдеться про додаткові поставки боєприпасів – 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.
До нового пакета допомоги увійдуть також 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних автомобілів.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату "Рамштайн" у вівторок, пообіцяв, що США не дозволять Україні програти.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.