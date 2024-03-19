Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.

Как сообщает Tagesschau, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в общении со СМИ в рамках встречи формата "Рамштайн".

Писториус сообщил, что речь идет о дополнительных поставках боеприпасов – 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

В новый пакет помощи войдут также 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, что США не позволят Украине проиграть.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.