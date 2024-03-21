Британія домовилась посилити оборонну співпрацю з Австралією

Австралія і Велика Британія в четвер підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон і міністр оборони Грант Шаппс перебувають в Австралії для щорічних переговорів у п'ятницю зі своїми колегами в Аделаїді.

Місцеві ЗМІ повідомили, що британська компанія, як очікується, буде призначена підрядником для будівництва атомного підводного човна в рамках угоди союзу AUKUS.

Договір, підписаний у четвер, вимагає від двох країн консультуватися одна з одною, якщо вони опиняться під загрозою, заявив Шаппс журналістам у Канберрі.

"Необхідність діяти разом ніколи не була такою нагальною, як сьогодні", – сказав Шаппс.

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що договір додає стратегічного виміру одному з найстаріших партнерств Австралії, зазначивши, що Велика Британія має набагато більшу присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж будь-коли за довгий час, і що наступного року вона відправить до регіону авіаносну ударну групу.

Марлз сказав, що Британія зробить свій внесок у ротацію підводних сил в Австралії, і що договір посилить здатність двох військових працювати разом.

Велика Британія також зробить свій внесок в Об'єднаний розвідувальний центр в Австралії в рамках Австралійської оборонної розвідувальної організації.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.

Австралія посилює оборонну взаємосумісність і військові навчання зі Сполученими Штатами і регіональними партнерами після того, як минулорічний оборонний огляд показав, що Китай здійснює найбільше нарощування військового потенціалу з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це – у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.