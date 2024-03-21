Британия договорилась усилить оборонное сотрудничество с Австралией

Австралия и Великобритания в четверг подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шаппс находятся в Австралии для ежегодных переговоров в пятницу со своими коллегами в Аделаиде.

Местные СМИ сообщили, что британская компания, как ожидается, будет назначена подрядчиком для строительства атомной подводной лодки в рамках соглашения союза AUKUS.

Договор, подписанный в четверг, требует от двух стран консультироваться друг с другом, если они окажутся под угрозой, заявил Шаппс журналистам в Канберре.

"Необходимость действовать вместе никогда не была такой насущной, как сегодня", – сказал Шаппс.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что договор добавляет стратегическое измерение одному из старейших партнерств Австралии, отметив, что Великобритания имеет гораздо большее присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чем когда-либо за долгое время, и что в следующем году она отправит в регион авианосную ударную группу.

Марлз сказал, что Британия внесет свой вклад в ротацию подводных сил в Австралии, и что договор усилит способность двух военных работать вместе.

Великобритания также внесет свой вклад в Объединенный разведывательный центр в Австралии в рамках Австралийской оборонной разведывательной организации.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Австралия усиливает оборонную взаимосовместимость и военные учения с Соединенными Штатами и региональными партнерами после того, как прошлогодний оборонный обзор показал, что Китай осуществляет самое большое наращивание военного потенциала со времен Второй мировой войны.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.