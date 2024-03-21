У Молдові понад 50% підтримують замороження війни в Україні з територіальними поступками РФ

Більш ніж половина з опитаних мешканців Молдови вважають прийнятним сценарієм замороження російсько-української війни зі збереженням контролю РФ над окупованими територіями, а також виступають проти збільшення міжнародної військової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування молдовською компанією IMAS.

У блоці щодо російсько-української війни респондентам навели п’ять тверджень і попросили зазначити, з якими вони погоджуються або ні.

58% опитаних висловили незгоду з твердженням, що міжнародна спільнота має надавати Україні більшу військову допомогу, тоді як погоджуються з ним 36% опитаних.

55% погодилися з думкою, що "війна має припинитися і Росія має зберегти контроль над територіями, які окупувала", тоді як незгодні з нею – 35%, і 10% не визначилися.

48% підтримали твердження про те, що Росії неможливо завдати поразки у її війні проти України. 43% погодилися з твердженням, що очільник Кремля Владімір Путін наближається до досягнення цілей, які визначив для себе у війні проти України.

З твердженням про те, що Україна має продовжувати боротьбу до перемоги, не погодилися 49%, тоді як погодилися – 43%.

Збір даних проводився протягом лютого 2024 року, всього опитали 1091 особу віком від 18 років. Вибірка вважається репрезентативною для населення Молдови, не включаючи Придністров’я; можлива похибка складає ± 3%.

Про настрої у Молдові читайте також у статті На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.

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