В Молдове более 50% поддерживают заморозку войны в Украине с территориальными уступками РФ

Более половины опрошенных жителей Молдовы считают приемлемым сценарием заморозку российско-украинской войны с сохранением контроля РФ над оккупированными территориями, а также выступили против увеличения международной военной помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса молдовской компании IMAS.

В блоке по поводу российско-украинской войны респондентам привели пять утверждений и попросили отметить, с которыми они соглашаются или нет.

58% опрошенных выразили несогласие с утверждением, что международное сообщество должно оказывать Украине большую военную помощь, в то время как соглашаются с ним 36% опрошенных.

55% согласились с мнением, что "война должна прекратиться и Россия должна сохранить контроль над оккупировавшими территориями", тогда как несогласны с ней – 35%, и 10% не определились.

48% поддержали утверждение о том, что России невозможно нанести поражение в ее войне против Украины. 43% согласились с утверждением, что глава Кремля Владимир Путин приближается к достижению целей, которые определил для себя в войне против Украины.

С утверждением о том, что Украина должна продолжать борьбу до победы, не согласились 49%, тогда как согласились – 43%.

Сбор данных проводился в течение февраля 2024 года, всего опросили 1091 человека в возрасте от 18 лет. Выборка считается репрезентативной для населения Молдовы, не включая Приднестровье; возможная погрешность составляет ±3%.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.

Смотрите также интервью с министром иностранных дел Молдовы о войне с РФ и поддержке Украины.