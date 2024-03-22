Лідери ЄС закликали якнайшвидше схвалити переговорну рамку для України

Cаміт глав держав та урядів ЄС у четвер закликав якомога швидше затвердити переговорні рамки, які Європейська комісія підготувала для України та Молдови.

Про це йдеться у рішенні саміту, перший день якого пройшов у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Євросоюзу привітали "прогрес України та Республіки Молдова у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС".

"У зв'язку з поданням проєкту переговорних рамок для України та Республіки Молдова, Європейська Рада запрошує Раду ЄС якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань", – сказано у висновках саміту ЄС.

Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку висловив оптимізм щодо наступних кроків щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що міжурядова конференція з Україною, яка є фактичним початком переговорів про членство, все ще може відбутися під час бельгійського головування в Раді ЄС до кінця червня.

На це сподівається і Україна та її прихильники у Євросоюзі. Вже з липня у Раді ЄС починається піврічне головування Угорщини, яка може гальмувати вступні процедури Києва.

Глава українського уряду Денис Шмигаль раніше цього тижня підтвердив прагнення України розпочати переговори про вступ із ЄС у першому півріччі цього року.

І українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня.

Читайте також детальну статтю "Європейської правди" про проєкт Єврокомісії переговорної рамки для України, яка стане регламентом переговорів про вступ до ЄС.