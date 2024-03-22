Лидеры ЕС призвали как можно быстрее одобрить переговорную рамку для Украины

Саммит глав государств и правительств ЕС в четверг призвал как можно скорее утвердить переговорные рамки, которые Европейская комиссия подготовила для Украины и Молдовы.

Об этом говорится в решении саммита, первый день которого прошел в четверг в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Евросоюза приветствовали "прогресс Украины и Республики Молдова в продвижении необходимых реформ на пути к ЕС".

"В связи с представлением проекта переговорных рамок для Украины и Республики Молдова, Европейский Совет приглашает Совет ЕС как можно быстрее принять их и продолжить работу без проволочек", – говорится в выводах саммита ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель со своей стороны выразил оптимизм относительно следующих шагов по вступлению Украины в ЕС. Он заявил, что межправительственная конференция с Украиной, которая является фактическим началом переговоров о членстве, все еще может состояться во время бельгийского председательства в Совете ЕС до конца июня.

На это надеется и Украина и ее сторонники в Евросоюзе. Уже с июля в Совете ЕС начинается полугодовое председательство Венгрии, которая может тормозить вступительные процедуры Киева.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее на этой неделе подтвердил стремление Украины начать переговоры о вступлении с ЕС в первом полугодии этого года.

И украинская сторона, и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня.

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