Чехія висилає з країни громадянина України, який роками поширював російську пропаганду

Чехія ухвалила рішення вислати з країни громадянина України Олександра Барабанова, визначивши його загрозою для нацбезпеки у зв’язку з проросійськими поглядами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deník N.

Олександру Барабанову, який прибув з батьками до Чехії понад 20 років тому, відкликали його постійну посвідку на проживання і йому потрібно буде залишити країну.

В МВС країни заявили про обґрунтовані побоювання щодо того, що Барабанов може становити загрозу для нацбезпеки країни, на основі отриманої від спецслужб інформації.

Олександр Барабанов вважає себе росіянином та, як зазначає видання, ще з періоду після Революції гідності поширював проросійські наративи довкола подій, в тому числі в ефірі чеських ЗМІ.

Барабанов у коментарі ЗМІ підтвердив таке рішення щодо його посвідки та заявив, що не знає, куди йому доведеться їхати, і що побоюється депортації в Україну, тому що його можуть "затримати на кордоні і примусово відправити на фронт".

Нагадаємо, у Чехії ухвалили кілька вироків проти громадян Чехії, які поїхали на Донбас і долучилися до лав проросійських бойовиків маріонеткових "республік".

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