Чехия выдворяет гражданина Украины, который годами распространял российскую пропаганду

Чехия приняла решение выслать из страны гражданина Украины Александра Барабанова, определив его угрозой для нацбезопасности в связи с пророссийскими взглядами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deník N.

Александру Барабанову, который прибыл с родителями в Чехию более 20 лет назад, отозвали его постоянный вид на жительство и ему нужно будет покинуть страну.

В МВД страны заявили об обоснованных опасениях относительно того, что Барабанов может представлять угрозу для нацбезопасности страны, на основе полученной от спецслужб информации.

Александр Барабанов считает себя россиянином и, как отмечает издание, еще с периода после Революции достоинства распространял пророссийские нарративы вокруг событий, в том числе в эфире чешских СМИ.

Барабанов в комментарии СМИ подтвердил такое решение относительно его вида и заявил, что не знает, куда ему придется ехать, и опасается депортации в Украину, потому что его могут "задержать на границе и принудительно отправить на фронт".

Напомним, в Чехии вынесли несколько приговоров против граждан Чехии, которые поехали на Донбасс и присоединились к рядам пророссийских боевиков марионеточных "республик".

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