Які наслідки може мати сенсаційна перемога прозахідного кандидата у президенти Словаччини

Вдруге за пів року вибори у Словаччині дарують гучну сенсацію.

У вересні минулого року це була сенсація зі знаком "мінус" – попри опитування на виході з виборчих дільниць, парламентські вибори виграла антизахідна партія Smer-SD, що призвело до розвороту зовнішньої політики Братислави.

Тепер неочікуваним став успіх прозахідного кандидата – переможцем першого туру президентських виборів у Словаччині став колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.

Таким чином самовисуванець Корчок стає фаворитом і другого туру виборів, який пройде 6 квітня.

Про те, чому це важливо і чи зможе перемога прозахідного кандидата у президенти загальмувати трансформацію Словаччини у "другу Угорщину" читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Перша поразка Фіцо: яку сенсацію приніс перший тур президентських виборів у Словаччині. Далі – короткий її виклад.

Щоб зрозуміти, наскільки успішним став для Івана Корчока результат першого туру виборів, варто нагадати: досі майже всі соціологічні опитування, проведені під час виборчої кампанії, прогнозували перемогу Петера Пеллегріні – в першому турі з невеличким відривом, і у другому – з чималим.

Аналізуючи результати опитувань, словацькі політологи зазначали, що для загальної перемоги Іван Корчок має не просто виграти у першому турі, але й випередити свого опонента щонайменше на 4-5 пунктів.

Так воно й вийшло: за результатами першого туру відрив фаворита склав 5,5 пунктів.

Чому результат першого туру настільки різниться з даними опитувань? Найімовірніша відповідь – через високу, як для Словаччини, виборчу явку.

За результатами першого туру виборів, опонент Корчока, спікер парламенту Петер Пеллегріні заявив, що більшість людей у ​​Словаччині бажають такого главу держави, "який не втягне Словаччину у війну, а буде говорити про мир".

Таким чином, Пеллегріні апелює до виборців Штефана Гарабіна, який зайняв у першому турі третє місце з результатом 11,74%.

На відміну від Пеллегріні, який воліє говорити про мир та не ставить під сумнів членство Словаччини у НАТО, Гарабін – типовий "друг Путіна".

Високий результат Гарабіна, який він демонструє вже другі президентські вибори поспіль, – свідчення антизахідних та антиукраїнських настроїв у значної частини словаків. Саме на них на минулорічних виборах робив ставку і діючий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Проте результат Гарабіна за результатами першого туру також виявився трохи меншим за прогнози.

Але проблема в тому, що Петер Пеллегріні для виборців Гарабіна виглядає занадто прозахідним.

Швидше за все, щоб добитися підтримки його виборців, Пеллегріні доведеться у найближчі два тижні істотно радикалізувати свою риторику.

Та чи приведе це до бажаного результату, невідомо.

Змінити ситуацію за два тижні буде непросто. Тим більше, у наступні вихідні західний світ святкуватиме Великдень, а відповідно, політична активність буде вимушена завмерти.

До того ж проти Корчока гратиме масштабна кампанія чорного піару від правлячої коаліції – його намагатимуться позиціонувати як "кандидата війни", який зрадить інтереси країни за команди Заходу. Втім, один з міфів про себе Іван Корчок вже спростував.

Словаччина є парламентською республікою, де повноваження президента досить обмежені.

Проте навіть за таких умов нинішні вибори є надзвичайно важливими.

Перемога Пеллегріні дасть змогу Фіцо монополізувати свою владу в країні, що прискорить рух Словаччини в бік авторитаризму.

Натомість перемога прозахідного кандидата стане потужним фактором тиску на уряд Фіцо.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Перша поразка Фіцо: яку сенсацію приніс перший тур президентських виборів у Словаччині.