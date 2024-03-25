Какие последствия может иметь сенсационная победа прозападного кандидата в президенты Словакии

Второй раз за полгода выборы в Словакии дарят громкую сенсацию.

В сентябре прошлого года это была сенсация со знаком "минус" – несмотря на опросы на выходе с избирательных участков, парламентские выборы выиграла антизападная партия Smer-SD, что привело к развороту внешней политики Братиславы.

Теперь неожиданным стал успех прозападного кандидата – победителем первого тура президентских выборов в Словакии стал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

Таким образом самовыдвиженец Корчок становится фаворитом и второго тура выборов, который пройдет 6 апреля.

О том, почему это важно и сможет ли победа прозападного кандидата в президенты затормозить трансформацию Словакии во "вторую Венгрию" читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Первое поражение Фицо: какую сенсацию принес первый тур выборов президента Словакии. Далее – краткое ее изложение.

Чтобы понять, насколько успешным стал для Ивана Корчока результат первого тура выборов, стоит напомнить: до сих пор почти все социологические опросы, проведенные во время избирательной кампании, прогнозировали победу Петера Пеллегрини – в первом туре с небольшим отрывом, и во втором – с немалым.

Анализируя результаты опросов, словацкие политологи отмечали, что для общей победы Иван Корчок должен не просто выиграть в первом туре, но и опередить своего оппонента минимум на 4-5 пунктов.

Так оно и получилось: по результатам первого тура отрыв фаворита составил 5,5 пунктов.

Почему результат первого тура настолько отличается от данных опросов? Наиболее вероятный ответ – из-за высокой, как для Словакии, избирательной явки.

По результатам первого тура выборов, оппонент Корчока, спикер парламента Петер Пеллегрини заявил, что большинство людей в Словакии желают такого главу государства, "который не втянет Словакию в войну, а будет говорить о мире".

Таким образом, Пеллегрини апеллирует к избирателям Штефана Гарабина, который занял в первом туре третье место с результатом 11,74%.

В отличие от Пеллегрини, который предпочитает говорить о мире и не ставит под сомнение членство Словакии в НАТО, Гарабин – типичный "друг Путина".

Высокий результат Гарабина, который он демонстрирует уже вторые президентские выборы подряд, – свидетельство антизападных и антиукраинских настроений у значительной части словаков. Именно на них на прошлогодних выборах делал ставку и действующий премьер Словакии Роберт Фицо.

Однако результат Гарабина по результатам первого тура также оказался немного меньше прогнозов.

Но проблема в том, что Петер Пеллегрини для избирателей Гарабина выглядит слишком прозападным.

Скорее всего, чтобы добиться поддержки его избирателей, Пеллегрини придется в ближайшие две недели существенно радикализировать свою риторику.

Но приведет ли это к желаемому результату, неизвестно.

Изменить ситуацию за две недели будет непросто. Тем более, в следующие выходные западный мир будет праздновать Пасху, а соответственно, политическая активность будет вынуждена замереть.

К тому же против Корчока будет играть масштабная кампания черного пиара от правящей коалиции – его будут пытаться позиционировать как "кандидата войны", который предаст интересы страны по команде Запада. Впрочем, один из мифов о себе Иван Корчок уже опроверг.

Словакия является парламентской республикой, где полномочия президента достаточно ограничены.

Однако даже при таких условиях нынешние выборы являются чрезвычайно важными.

Победа Пеллегрини позволит Фицо монополизировать свою власть в стране, что ускорит движение Словакии в сторону авторитаризма.

Зато победа прозападного кандидата станет мощным фактором давления на правительство Фицо.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Первое поражение Фицо: какую сенсацию принес первый тур выборов президента Словакии.