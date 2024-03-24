Вибори президента Словаччини: У першому турі виграв прозахідний кандидат

Колишній міністр закордонних справ, прозахідний кандидат Іван Корчок переміг у першому турі президентських виборів у Словаччині в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Корчок, як свідчить результат голосування після підрахунку 100% голосів, лідирував з підтримкою 42,52% виборців.

Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні, посів друге місце з 37,03%.

Тепер 6 квітня відбудеться другий тур виборів, який визначить переможця.

Корчок був міністром закордонних справ в уряді Ігоря Матовича та постійним представником Словаччини в ЄС, головою делегації на переговорах про вступ країни до НАТО у 2003 році, а також послом у Німеччині та США.

Корчок йде у президенти як самовисуванець, проте його кандидатуру підтримують більшість позиційних сил: ліволіберальна "Прогресивна Словаччина", а також праві консерватори з партії "Свобода та справедливість" та Християнсько-демократичного руху.

Пеллегріні обійняв посаду прем’єр-міністра Словаччини в 2018 році після того, як Роберт Фіцо був змушений піти у відставку на тлі скандалу щодо вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Партія Пеллегріні "Голос" посіла третє місце на останніх парламентських виборах. Вона увійшла до коаліції разом зі SMER – SD прем'єр-міністра Роберта Фіцо та націоналістичним молодшим партнером SNS.

Їхній уряд припинив військову підтримку України та ініціював суперечливу реформу у сфері правосуддя, що призвела до масових протестів.

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