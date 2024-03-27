Військовополонені, яких Росія передала Угорщині, вперше розповіли про умови обміну

Двоє українських військовополонених, яких Росія минулого року передала Угорщині у складі групи з 11 людей, стверджують, що Будапешт висунув їм умову не повертатись в Україну до завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", вони розповіли DW.

Один зі співрозмовників DW розповів про допит Федеральної служби безпеки Росії після того, як полонених привезли до Москви. "Угорщина сказала Росії, що наші бабці могли бути угорками, тож вони забирають своїх людей", – додав він.

Колишні військовополонені також стверджують, що з 11 людей, яких Росія передала Угорщині, лише один є етнічним угорцем. "Але мені сказали: або ти говориш так, як треба – що ти угорець, або невідомо, чи тебе довезуть назад", – розповів один із них.

11 чоловіків вивезлии літаком спершу до Стамбула, потім – до Будапешта. Там їх заселили в готелі й попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також чоловікам дозволили подзвонити рідним і запросити їх у гості.

Двоє чоловіків кажуть, що представники Угорщини висунули колишнім полоненим умову не повертатись в Україну до закінчення війни, бо інакше "таких звільнень більше не відбудеться".

Зрештою п'ятеро військових усе ж повернулись в Україну, звернувшись по допомогу до посольства України в Будапешті: воно допомогло з документами й надало дипломатичне авто для супроводу через кордон.

Після цього, як підтвердила вже колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти у Закарпатській області Власта Рейпаші, наступної передачі військовополонених із Росії до Угорщини не відбулось.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо про вивезення в Угорщину 11 українських військовополонених нібито за сприяння Російської православної церкви. Угорська офіційна влада тоді всіляко відхрещувалась від причетності до цього.

Раніше неофіційно журналісти дізналися, що українських захисників, яких з Росії передали до Угорщини, під час перебування там нібито лякали покаранням в Україні, якщо вони вирішать повертатися додому.

Більше про це читайте у статті: Між російським та угорським полоном: як "гра" з 11 бійцями ЗСУ завела Орбана у пастку Кремля