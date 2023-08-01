ЗМІ: військовополонених, яких РФ передала Угорщині, залякували "покаранням" в Україні

Неофіційно журналісти дізналися, що українських захисників, яких з Росії передали до Угорщини, під час перебування там нібито лякали покаранням в Україні, якщо вони вирішать повертатися додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалах Kyiv Independent і "Радіо Свобода".

Співрозмовники журналістів у дипломатичних колах розповіли: в Угорщині українських військовополонених переконували, що їм краще не повертатися в Україну, бо їм нібито загрожує негайне повернення на фронт або суд за "дезертирство". Один співрозмовник сказав, що їх нібито заохочували прийняти громадянство Угорщини.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у публічному коментарі казав, що українська сторона має інформацію, яку підтверджують також ті полонені, яких вже повернули, що їх "піддавали психологічному тиску і вони отримували викривлену інформацію".

Kyiv Independent зауважує, що Ніколенко та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у своїх коментарях уникали конкретики у тому, чи були ті, хто тиснув на українських полонених і вдавався до маніпуляцій, безпосередніми представниками угорської влади.

У матеріалах з посиланням на анонімних співрозмовників згадують, що передані до Угорщини військовополонені 19-23 років мали прізвища угорського походження, але лише один володів угорською та мав подвійне громадянство. Вони потрапили у полон під Куп’янськом і перебували в таборі, про який українська сторона практично не мала інформації.

Шестеро з українських військовополонених, яких Росія віддала Угорщині, "досі на території ЄС, ймовірно в Угорщині", а решта п’ятеро повернулися в Україну.

Один з анонімних співрозмовників серед дипломатів сказав, що полонених привезли з Росії до Угорщини нібито транзитом через Туреччину, але не сказав, як саме. Українські посадовці відмовилися від коментарів щодо цього питання.

З відкритих даних про польоти журналісти не побачили рейсів урядових літаків між Туреччиною та Угорщиною у дні, коли могло відбутися вивезення військовополонених. Помітили лише невеликий літак мальтійської компанії VistaJet, що прилетів чартерним рейсом зі Стамбула до Будапешта 7 червня.

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