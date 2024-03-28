Меру Парижа, яка знову приїхала з візитом до Києва, довелося спускатися в укриття через МіГ

Меру Парижа Анн Ідальго, яка вже не вперше за повномасштабну війну приїхала до Києва, довелось під час переговорів з мером Києва Віталієм Кличком спуститися в укриття через повітряну тривогу.

Як пише "Європейська правда", про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram.

"Довелося сьогодні продовжувати зустріч з мером Парижа Анн Ідальго в укритті. Бо тривога пролунала під час наших переговорів", – розповів мер.

Повітряні сили повідомляли, що тривога, яка почалася невдовзі після 12:00, була пов’язана зі зльотом у Росії носія ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Кличко розповів, що на переговорах мер Парижа засвідчила непохитну позицію щодо неприпустимості участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, які столиця Франції прийматиме влітку. Також Ідальго запросила Кличка на Саміт мерів європейських міст, який відбудеться у Парижі в травні.

Кличко вручив Анн Ідальго відзнаку за сприяння оборони Києва на знак вдячності за гуманітарну допомогу від Парижа, зокрема генератори та інше обладнання.

Мер Києва нагадав, що це вже четвертий приїзд Анн Ідальго до української столиці, перший раз вона приїхала у квітні 2022 року. Тоді Київ і Париж підписали угоду про дружбу та співпрацю.

У перший місяць повномасштабної війни Париж символічно надав Києву статус "почесного громадянина", що стало першим таким прецедентом. Минулого року у центрі Парижа з’явився Київський сквер.

До першої річниці повномасштабної війни Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора.

Також у четвер до Києва прибула очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.