До Києва прибула глава Національної асамблеї Франції
Новини — Четвер, 28 березня 2024, 12:34 —
Очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве повідомила про прибуття в Україну разом із французькою делегацією у четвер.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Брон-Піве розповіла у своєму Twitter (Х), що мета візиту – підтвердити підтримку українського народу.
"Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гасільюдом і Бенжаменом Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною Асамблеєю українського народу", – зауважила вона.
Bien arrivée en #Ukraine avec @valerie_rabault @tgassilloud et @benjaminhaddad pour réaffirmer le soutien de la représentation nationale au peuple ukrainien.– Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) March 28, 2024
Merci cher @r_stefanchuk pour votre accueil chaleureux ! #diplomatieparlementaire pic.twitter.com/pny76LiWap
Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.
Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".
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