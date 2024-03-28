До Києва прибула глава Національної асамблеї Франції

Очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве повідомила про прибуття в Україну разом із французькою делегацією у четвер.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Брон-Піве розповіла у своєму Twitter (Х), що мета візиту – підтвердити підтримку українського народу.

"Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гасільюдом і Бенжаменом Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною Асамблеєю українського народу", – зауважила вона.

Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

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