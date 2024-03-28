Мэру Парижа, которая снова приехала с визитом в Киев, пришлось спускаться в укрытие из-за МиГа

Мэру Парижа Анн Идальго, которая уже не впервые за полномасштабную войну приехала в Киев, пришлось во время переговоров с мэром Киева Виталием Кличко спуститься в укрытие из-за воздушной тревоги.

Как пишет "Европейская правда", об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

"Пришлось сегодня продолжать встречу с мэром Парижа Анн Идальго в укрытии. Потому что тревога прозвучала во время наших переговоров", – рассказал мэр.

Воздушные силы сообщали, что тревога, которая началась вскоре после 12:00, была связана со взлетом в России носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Кличко рассказал, что на переговорах мэр Парижа продемонстрировала неизменную позицию относительно недопустимости участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые столица Франции будет принимать летом. Также Идальго пригласила Кличко на Саммит мэров европейских городов, который состоится в Париже в мае.

Кличко вручил Анн Идальго награду за содействие обороне Киева в знак благодарности за гуманитарную помощь от Парижа, в частности генераторы и другое оборудование.

Мэр Киева напомнил, что это уже четвертый приезд Анн Идальго в украинскую столицу, первый раз она приехала в апреле 2022 года. Тогда Киев и Париж подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве.

В первый месяц полномасштабной войны Париж символически предоставил Киеву статус "почетного гражданина", что стало первым таким прецедентом. В прошлом году в центре Парижа появился Киевский сквер.

К первой годовщине полномасштабной войны Эйфелеву башню подсветили цветами украинского флага.

Также в четверг в Киев прибыла глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.