Шмигаль і Дуда поговорили про військову допомогу та рух у НАТО і ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 28 березня перебуває з візитом у Варшаві, провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія польського президента у Twitter (X).

Під час зустрічі в Президентському палаці у Варшаві Шмигаль із Дудою обговорили "актуальні питання двостороннього порядку денного та безпекової ситуації в регіоні", йдеться в повідомленні.

"Вони також обговорили співпрацю у всебічній військовій, фінансовій та дипломатичній підтримці, яку Польща та її союзники надають Україні, що бореться за незалежність", – зазначили там, додавши, що також ішлось про рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim, przebywającego z wizytą oficjalną w Polsce, Premiera Ukrainy @Denys_Shmyhal.



Rozmowa dotyczyła bieżących kwestii agendy dwustronnej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Omówiono także współpracę w zakresie wszechstronnego… pic.twitter.com/Ac2B4NO97h – Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 28, 2024

Український прем’єр своєю чергою повідомив, що подякував президенту Польщі "за рішучий і вагомий особистий внесок у підтримку України". За його словами, їхня розмова також стосувалась української "формули миру" та допомоги Україні зброєю.

During our visit to Warsaw, I thanked Polish President @AndrzejDuda for his decisive and significant personal contribution to supporting #Ukraine. We talked about helping Ukraine with weapons and combining our efforts for NATO and EU integration. We appreciate Poland's support… pic.twitter.com/2yvd3yscsw – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 28, 2024

У четвер у Варшаві відбулися міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля.

Туск після переговорів заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень.

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