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Шмигаль і Дуда поговорили про військову допомогу та рух у НАТО і ЄС

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Новини — Четвер, 28 березня 2024, 18:46 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який 28 березня перебуває з візитом у Варшаві, провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія польського президента у Twitter (X).

Під час зустрічі в Президентському палаці у Варшаві Шмигаль із Дудою обговорили "актуальні питання двостороннього порядку денного та безпекової ситуації в регіоні", йдеться в повідомленні.

"Вони також обговорили співпрацю у всебічній військовій, фінансовій та дипломатичній підтримці, яку Польща та її союзники надають Україні, що бореться за незалежність", – зазначили там, додавши, що також ішлось про рух України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Український прем’єр своєю чергою повідомив, що подякував президенту Польщі "за рішучий і вагомий особистий внесок у підтримку України". За його словами, їхня розмова також стосувалась української "формули миру" та допомоги Україні зброєю.

У четвер у Варшаві відбулися міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля.

Туск після переговорів заявив про прогрес довкола вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень.

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Шмигаль Дуда