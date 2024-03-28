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Шмыгаль и Дуда поговорили о военной помощи и движении в НАТО и ЕС

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Новости — Четверг, 28 марта 2024, 18:46 — Олег Павлюк

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который 28 марта находится с визитом в Варшаве, провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия польского президента в Twitter (X).

Во время встречи в Президентском дворце в Варшаве Шмыгаль с Дудой обсудили "актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации с безопасностью в регионе", говорится в сообщении.

"Они также обсудили сотрудничество во всесторонней военной, финансовой и дипломатической поддержке, которую Польша и ее союзники оказывают Украине, которая борется за независимость", – отметили там, добавив, что также речь шла о движении Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Украинский премьер в свою очередь сообщил, что поблагодарил президента Польши "за решительный и весомый личный вклад в поддержку Украины". По его словам, их разговор также касался украинской "формулы мира" и помощи Украине оружием.

В четверг в Варшаве состоялись межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Туск после переговоров заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

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Шмигаль Дуда