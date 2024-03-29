Укр Рус Eng

Польський урядовець відреагував на розповіді про його поведінку на переговорах з Києвом

Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 15:17 — Марія Ємець

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак назвав "спробою дискредитувати його" свідчення про його неадекватну поведінку під час переговорів з українською стороною.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Видання звернулося до Колодзейчака за коментарем після того, як в українських і польських ЗМІ набула розголосу інформація про дивну поведінку заступника міністра під час переговорів раніше цього тижня.

"Вочевидь, українцям не сподобалося, як добре я був готовий до перемовин з ними. Під час багатогодинної зустрічі я використовував змістовні аргументи і нагадував їхні попередні заяви, від яких вони зараз намагаються відмежуватися, і це викликало роздратування", – сказав заступник міністра, додавши, що українська сторона "поводиться всупереч дипломатичним принципам". 

Колодзейчак назвав опубліковане фото з переговорів, де він простягнувся у кріслі, "спробою дискредитувати його і виключити з подальших переговорів". 

Міхал Колодзейчак стверджує, що лише раз залишав залу під час зустрічі, а щодо фото пояснив, що "простягався у кріслі, як багато інших присутніх на зустрічі".

"Зустріч була довгою, ми всі були втомлені, усі ми просто люди", – сказав він. 

Нагадаємо, про перебіг переговорів "ЄвроПравда" розповіла у статті "Варшава йде на загострення"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Торгівля