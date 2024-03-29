Замминистра агрополитики Польши отреагировал на рассказы о его поведении на переговорах с Киевом
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак назвал "попыткой дискредитировать его" заявления о его неадекватном поведении во время переговоров с украинской стороной.
Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".
Издание обратилось к Колодзейчаку за комментарием после того, как в украинских и польских СМИ получила огласку информация о странном поведении заместителя министра во время переговоров ранее на этой неделе.
"Очевидно, украинцам не понравилось, как хорошо я был готов к переговорам с ними. Во время многочасовой встречи я использовал содержательные аргументы и напоминал их предыдущие заявления, от которых они сейчас пытаются отмежеваться, и это вызвало раздражение", – сказал замминистра, добавив, что поведение украинской стороны "противоречит дипломатическим принципам".
Колодзейчак назвал опубликованное фото с переговоров, где он растянулся в кресле, "попыткой дискредитировать его и исключить из дальнейших переговоров".
Михал Колодзейчак утверждает, что лишь раз покидал зал во время встречи, а по поводу фотографии объяснил, что "растянулся в кресле, как многие другие присутствующие на встрече".
"Встреча была долгой, мы все были уставшие, все мы просто люди", – сказал он.
Напомним, о ходе переговоров "ЕвроПравда" рассказала в статье "Варшава идет на обострение"