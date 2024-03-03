ДПСУ: Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані, в черзі 2,4 тисячі фур

Держприкордонслужба (ДПСУ) повідомила, що на українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість напрямків.

Як пише "Європейська правда", про це в етері телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це шість напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів", – зазначив він.

За його словами, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин", де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.

"Нагадаю про те, що "Ягодин" – це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну... Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають", – додав Демченко.

Він вказав, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

Раніше повідомляли, що українські водії та польська поліція, яка заблокувала їх біля пункту пропуску Корчова на кордоні, змогли залагодити суперечку за допомоги українських дипломатів.

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