Як організована блокада кордону України і як польська влада підіграє протестувальникам
Понеділок, 4 березня 2024, 10:00
1 березня до блокади кордону з Україною повернулися польські вантажні перевізники. Це радикально погіршило і без того непросту ситуацію з пропуском вантажів.
А головне – це засвідчило остаточний провал спроби уряду Дональда Туска розблокувати кордон, знайшовши компроміс із мітингарями.
Як і прогнозувала свого часу "ЄвроПравда", блокада кордону з Україною перетворилася на зручний важіль тиску на владу навіть з питань, не пов'язаних з Україною.
Про те, що ж зараз відбувається на заблокованому кордоні та що змінилося з поверненням до блокади перевізників читайте в цікавому матеріалі редактора "Європейської правди" Юрія Панченка з польського боку кордону Репортаж з кордону: як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною. Далі – короткий його виклад.
29 лютого – останній день не тільки зими, а й блокади зусиллями самих лише польських фермерів, дії яких за останні тижні не раз ставали причиною для обурення в Україні.
Найгарячіші події – зокрема, напади на українські вантажі, показові акції з висипання зерна і навіть напади на залізничні потяги – у попередні дні відбувалися саме у польському селі Медика, що на самому кордоні з Україною.
Поблизу нього розташовані аж два прикордонних переходи – пішохідно-автомобільний та залізничний (саме тут, зокрема, перетинає кордон відомий багатьом українкам потяг до Перемишля).
Але польська поліція зробила "роботу над помилками", і зараз про ті бурхливі події мало що нагадує.
Пікет блокувальників, до слова, не стоїть прямо під КПП, як це може видаватися з новин – він розташований за пару кілометрів від кордону. 29 лютого там чатували та відпочивали близько десятка протестувальників.
Поліцейських – набагато більше! А ще багато польських прапорів та плакатів.
Усі плакати мітингарів присвячені критиці Зеленого курсу ЄС, який польські фермери вимагають переглянути. До "антиукраїнських" гасел – та й то дуже умовно – можна віднести лише заклик заборонити імпорт меду.
Втім, красива картинка розбивається після розмови з українськими водіями вантажівок.
За їхніми словами, вже перетнувши польський кордон, їм доводиться ще три дні чекати на проходження блокпоста протестувальників – а до цього треба додати очікування в Україні, що триває майже місяць, щоправда, не у звичайній, а в електронній черзі.
Очікування перед блокпостом пояснюється тим, що і на в'їзд, і на виїзд протестувальники пропускали по одній машині на годину.
А вже 1 березня до блокади повернулися польські перевізники. І якщо в останній день зими рух поганенько, та все ж відбувався, то у перший день весни проїзд вантажівок через Медику заблокували повністю.
Набагато жорсткіше стало і на КПП "Корчова", що розташований за кілька десятків кілометрів і що важливіший для руху вантажівок.
З посиленням блокади змінилися й гасла протестувальників.
Якщо фермери тепер почали наголошувати, що виступають проти ЄС, а кордон для них – це просто одне зі зручних місць, щоби бути почутими урядом, то польські перевізники не приховують, що їхня блокада спрямована проти України.
А ще протестувальники-перевізники є помітно агресивнішими за фермерів.
Два дні на українсько-польському кордоні дають підстави зробити кілька висновків.
По-перше, блокада у нинішньому вигляді була б неможливою без активної участі польської поліції та прикордонників.
По-друге, дії польських блокувальників нерідко провокують українців на конфлікт.
А ще українські водії переконані, що насправді блокада діє не для всіх.
У середовищі далекобійників є чітке переконання, що блокада кордону для декого створює можливості.
Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Репортаж з кордону: як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною.