Как организована блокада границы Украины и как польские власти подыгрывают протестующим

1 марта к блокаде границы с Украиной вернулись польские грузовые перевозчики. Это радикально ухудшило и без того непростую ситуацию с пропуском грузов.

А главное – это показало окончательный провал попытки правительства Дональда Туска разблокировать границу, найдя компромисс с митингующими.

Как и прогнозировала в свое время "ЕвроПравда", блокада границы с Украиной превратилась в удобный рычаг давления на власть даже по вопросам, не связанным с Украиной.

О том, что же сейчас происходит на заблокированной границе и что изменилось с возвращением к блокаде перевозчиков читайте в интересном материале редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Репортаж с границы: как польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной. Далее – краткое его изложение.

29 февраля – последний день не только зимы, но и блокады усилиями одних только польских фермеров, действия которых за последние недели не раз становились причиной для возмущения в Украине.

Самые горячие события – в частности, нападения на украинские грузы, показательные акции по высыпанию зерна и даже нападения на железнодорожные поезда – в предыдущие дни происходили именно в польском селе Медика, что на самой границе с Украиной.

Вблизи него расположены аж два пограничных перехода – пешеходно-автомобильный и железнодорожный (именно здесь, в частности, пересекает границу известный многим украинкам поезд в Перемышль).

Но польская полиция сделала "работу над ошибками", и сейчас о тех бурных событиях мало что напоминает.

Пикет блокировщиков, к слову, не стоит прямо под КПП, как это может показаться из новостей – он расположен в паре километров от границы. 29 февраля там караулили и отдыхали около десятка протестующих.

Полицейских – гораздо больше! А еще много польских флагов и плакатов.

Все плакаты митингующих посвящены критике Зеленого курса ЕС, который польские фермеры требуют пересмотреть. К "антиукраинским" лозунгам – да и то очень условно – можно отнести лишь призыв запретить импорт меда.

Впрочем, красивая картинка разбивается после разговора с украинскими водителями грузовиков.

По их словам, уже пересекая польскую границу, им приходится еще три дня ждать прохождения блокпоста протестующих – а к этому надо добавить ожидание в Украине, которое длится почти месяц, правда, не в обычной, а в электронной очереди.

Ожидание перед блокпостом объясняется тем, что и на въезд, и на выезд протестующие пропускали по одной машине в час.

А уже 1 марта к блокаде вернулись польские перевозчики. И если в последний день зимы движение плохо, но все же происходило, то в первый день весны проезд грузовиков через Медыку заблокировали полностью.

Гораздо жестче стало и на КПП "Корчевая", расположенном в нескольких десятках километров и более важном для движения грузовиков.

С усилением блокады изменились и лозунги протестующих.

Если фермеры теперь начали подчеркивать, что выступают против ЕС, а граница для них – это просто одно из удобных мест, чтобы быть услышанными правительством, то польские перевозчики не скрывают, что их блокада направлена против Украины.

А еще протестующие-перевозчики заметно агрессивнее фермеров.

Два дня на украинско-польской границе дают основания сделать несколько выводов.

Во-первых, блокада в нынешнем виде была бы невозможной без активного участия польской полиции и пограничников.

Во-вторых, действия польских блокировщиков нередко провоцируют украинцев на конфликт.

А еще украинские водители убеждены, что на самом деле блокада действует не для всех.

В среде дальнобойщиков есть четкое убеждение, что блокада границы для некоторых создает возможности.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Репортаж с границы: как польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной.