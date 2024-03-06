Німеччина звинуватила Воллеса, який критикував Берлін за російський злив переговорів про Taurus

Посол Німеччини у Британії Мігель Бергер звинуватив ексміністра оборони Бена Воллеса в тому, що він "потрапив у російську пастку", критикуючи нещодавно оприлюднену росіянами розмову керівників німецьких ВПС про Taurus для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

У розмові, яку спочатку опублікували російські державні ЗМІ, військові обговорювали, як Україна може використовувати Taurus та проливали світло на роль Великої Британії у війні України з Росією.

Воллес, який до минулого року обіймав посаду міністра оборони Великої Британії, звинуватив у витоку інформації Німеччину. Він заявив, що ця країна "досить сильно пронизана російською розвідкою, тож це лише демонструє, що вони (німці. – Ред.) не є ані безпечними, ані надійними".

Німецький посол Бергер назвав коментарі Воллеса "вкрай некорисними". "Саме цього прагне Росія, публікуючи цю телефонну розмову", – сказав він.

"Зрештою, це була дуже професійна розмова про використання ракет дальнього радіуса дії. Але ми повинні бути обережними, щоб не потрапити в російську пастку створення розколу, і, на жаль, деякі люди потрапили в цю пастку", – зауважив дипломат.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у вівторок, що дзвінок, про який йде мова, був перехоплений після того, як один з учасників увійшов в систему через незахищену лінію з готельного номера в Сінгапурі.

Бергер сказав, що німецькому уряду "немає необхідності" вибачатися, і що попередні результати розслідування причин витоку свідчать про те, що злив стався через індивідуальну помилку одного з офіцерів.

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